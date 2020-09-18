"Побаловаться очень приятно": Шушкевич отверг заявления Лукашенко об угрозах Запада

Никакой угрозы для Беларуси от стран Запада, в том числе со стороны Польши и Литвы, нет. Такое мнение высказал 18 сентября экс-глава Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
"Никакой угрозы ни с какого Запада, ни из какой Польши, Литвы нет. Но побаловаться очень приятно. И теперь под этот шумок в Минске, когда люди мирно протестуют, отделяют какую-то часть [белорусские силовики]. Захватывают, везут на Окрестина в тюрьму", – пояснил Шушкевич.
По его словам, виноватыми сделали Запад, как в Советском Союзе – Америку. Шушкевич считает, что 9 августа президент Беларуси Александр Лукашенко проиграл выборы и сфальсифицировал их.
"Масштабы фальсификации такие, что народ вышел на площадь. Первым Лукашенко поздравил Путин. Я думаю, что он отлично понимал, что это была фальсификация", – заявил он.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время заседания Европарламента заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси.