"Побаловаться очень приятно": Шушкевич отверг заявления Лукашенко об угрозах Запада

Бывший глава Верховного Совета Беларуси Александр Шушкевич считает, что власти Беларуси сделали виноватыми страны Запада в ситуации в стране так же, как Советский Союз обвинял Америку.

Никакой угрозы для Беларуси от стран Запада, в том числе со стороны Польши и Литвы, нет. Такое мнение высказал 18 сентября экс-глава Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Никакой угрозы ни с какого Запада, ни из какой Польши, Литвы нет. Но побаловаться очень приятно. И теперь под этот шумок в Минске, когда люди мирно протестуют, отделяют какую-то часть [белорусские силовики]. Захватывают, везут на Окрестина в тюрьму", – пояснил Шушкевич.

По его словам, виноватыми сделали Запад, как в Советском Союзе – Америку. Шушкевич считает, что 9 августа президент Беларуси Александр Лукашенко проиграл выборы и сфальсифицировал их.

"Масштабы фальсификации такие, что народ вышел на площадь. Первым Лукашенко поздравил Путин. Я думаю, что он отлично понимал, что это была фальсификация", – заявил он.