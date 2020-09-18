Литовские и польские пограничники заявили, что границу с Беларусью не закрывали

Глава Государственной пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас связался с белорусскими коллегами и те сообщили, что пока не знают о распоряжении закрыть границу с Литвой.

Лукашенко заявил, что Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей, а границу с Украиной "усилят" Фото: depositphotos.com

Движение через литовско-белорусские пограничные переходы продолжается, информации о возможных изменениях или ограничениях от белорусских служб пока не поступало. Об этом сообщил BNS глава Государственной пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас.

Любаевас также отметил, что связался с коллегами из польской пограничной службы и они тоже подтвердили, что движение на их границе идет в обычном режиме.

Глава литовских пограничников добавил, что им удалось связаться и с белорусскими коллегами и они пока не знают никакой информации о каких-либо ограничениях на въезд или выезд из Беларуси.

17 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей, а границу с Украиной "усилят".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. По его словам, Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовилась "к нынешнему времени "Ч".