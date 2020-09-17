Лукашенко заявил, что "усилит границу с Украиной"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вынужден вместе с властям России "отстроить общую защиту Союзного государства".

Лукашенко: Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье Фото: EPA

Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей, границу с Украиной усилят. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 17 сентября во время выступления на женском форуме в Минске. Видео его выступления опубликовало издание TUT.BY в Telegram.

"Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он.

Также он добавил, что вынужден вместе с властям России "отстроить общую защиту Союзного государства".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.