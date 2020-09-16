Европарламент готовится официально признать координационный совет оппозиции Беларуси – СМИ

Партии, контролирующие большинство в Европарламенте, подготовили согласованный проект резолюции о событиях в Беларуси, в котором координационный совет оппозиции называется "представительным органом людей, которые стремятся к демократическим переменам". Об этом пишет "Европейская правда".

Европейский парламент готовит резолюцию, в которой декларирует непризнание результатов президентских выборов в Беларуси и предлагает признать координационный совет оппозиции представительным органом белорусского народа. Об этом говорится в проекте документа, на который ссылается "Европейская правда".

Проект подан от имени пяти групп, которые контролируют большинство в Европарламенте: Европейской народной партии, социал-демократов, либералов (партия Renew), "зеленых" и консерваторов.

В резолюции, в частности, предлагают подчеркнуть, что парламентарии "приветствуют координационный совет как представительный орган людей, которые стремятся к демократическим переменам в Беларуси, открытый для всех заинтересованных сторон из политикума и общества". Еврокомиссия и другие органы ЕС должны оказать поддержку демократической оппозиции Беларуси и совету, который возглавляет Светлана Тихановская, считают депутаты.

Они отмечают, что не признают результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа, поскольку они "происходили с вопиющими нарушениями всех международных стандартов, и не будут признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси после завершения его действующего срока в должности". Многие граждане Беларуси считают Тихановскую победителем президентских выборов и новоизбранным президентом, сказано в проекте.

Депутаты осуждают репрессии против оппозиции и мирных протестующих, требуют немедленного освобождения задержанных и расследования случаев чрезмерного применения силы и пыток, выражают поддержку будущим санкциям ЕС против должностных лиц режима Лукашенко, причастных к фальсификации выборов и репрессиям.

Кроме того, они призывают Совет ЕС создать общеевропейский механизм, который позволил бы безотлагательно принимать меры в отношении лиц и организаций, причастных к грубым нарушениям прав человека.

Парламентарии призывают пересмотреть политику ЕС в отношении Беларуси, чтобы усилить поддержку гражданского общества и СМИ, но при этом заморозить любое финансирование для нынешнего правительства Беларуси и контролируемых правительством проектов.

Также евродепутаты осуждают "гибридное вмешательство РФ в Беларуси, в частности путем делегирования так называемых медиаэкспертов в госСМИ Беларуси и советников – в военные и правоохранительные органы".

Лукашенко "не имеет политического или морального права заключать любые соглашения от имени Беларуси, в том числе с российскими властями, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Беларуси", подчеркивается в готовящемся для принятия документе.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

19 августа президент Европарламента Давид-Мария Сассоли призвал ЕС принять незамедлительные санкции в отношении чиновников, причастных к силовому разгону мирных протестов в Беларуси. Для выступления в представительском органе ЕС была приглашена лидер белорусской оппозиции Тихановская.