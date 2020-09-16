ГОРДОН
 
 
МИР

Европарламент готовится официально признать координационный совет оппозиции Беларуси – СМИ

Партии, контролирующие большинство в Европарламенте, подготовили согласованный проект резолюции о событиях в Беларуси, в котором координационный совет оппозиции называется "представительным органом людей, которые стремятся к демократическим переменам". Об этом пишет "Европейская правда".

Еврпопарламент готовит резолюцию о непризнании белорусских выборов
Еврпопарламент готовит резолюцию о непризнании белорусских выборов
Фото: depositphotos.com

Европейский парламент готовит резолюцию, в которой декларирует непризнание результатов президентских выборов в Беларуси и предлагает признать координационный совет оппозиции представительным органом белорусского народа. Об этом говорится в проекте документа, на который ссылается "Европейская правда".

Проект подан от имени пяти групп, которые контролируют большинство в Европарламенте: Европейской народной партии, социал-демократов, либералов (партия Renew), "зеленых" и консерваторов.

В резолюции, в частности, предлагают подчеркнуть, что парламентарии "приветствуют координационный совет как представительный орган людей, которые стремятся к демократическим переменам в Беларуси, открытый для всех заинтересованных сторон из политикума и общества". Еврокомиссия и другие органы ЕС должны оказать поддержку демократической оппозиции Беларуси и совету, который возглавляет Светлана Тихановская, считают депутаты.

Они отмечают, что не признают результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа, поскольку они "происходили с вопиющими нарушениями всех международных стандартов, и не будут признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси после завершения его действующего срока в должности". Многие граждане Беларуси считают Тихановскую победителем президентских выборов и новоизбранным президентом, сказано в проекте.

Депутаты осуждают репрессии против оппозиции и мирных протестующих, требуют немедленного освобождения задержанных и расследования случаев чрезмерного применения силы и пыток, выражают поддержку будущим санкциям ЕС против должностных лиц режима Лукашенко, причастных к фальсификации выборов и репрессиям.

Кроме того, они призывают Совет ЕС создать общеевропейский механизм, который позволил бы безотлагательно принимать меры в отношении лиц и организаций, причастных к грубым нарушениям прав человека.

Парламентарии призывают пересмотреть политику ЕС в отношении Беларуси, чтобы усилить поддержку гражданского общества и СМИ, но при этом заморозить любое финансирование для нынешнего правительства Беларуси и контролируемых правительством проектов.

Также евродепутаты осуждают "гибридное вмешательство РФ в Беларуси, в частности путем делегирования так называемых медиаэкспертов в госСМИ Беларуси и советников – в военные и правоохранительные органы".

Лукашенко "не имеет политического или морального права заключать любые соглашения от имени Беларуси, в том числе с российскими властями, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Беларуси", подчеркивается в готовящемся для принятия документе.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

19 августа президент Европарламента Давид-Мария Сассоли призвал ЕС принять незамедлительные санкции в отношении чиновников, причастных к силовому разгону мирных протестов в Беларуси. Для выступления в представительском органе ЕС была приглашена лидер белорусской оппозиции Тихановская.

Теги: Россия, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Европарламент, Еврокомиссия, резолюция, президент, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Должно быть не все равно". Костромичева рассказала, как следит за фигурой
"Должно быть не все равно". Костромичева рассказала, как следит за фигурой
Разрушительница стереотипов. alyona alyona снялась в рекламе нижнего белья. Фото
Разрушительница стереотипов. alyona alyona снялась в рекламе нижнего белья. Фото
Уизерспун с бокалом в руках устроила танцы
Уизерспун с бокалом в руках устроила танцы
"Две булочки в духовке". Белла и беременная Джиджи Хадид показали животы
"Две булочки в духовке". Белла и беременная Джиджи Хадид показали животы
Рязанова после смерти сына: Люди говорят: "Встретимся там"… Я теперь не уверена...
Рязанова после смерти сына: Люди говорят: "Встретимся там"… Я теперь не уверена...
  "У каждого должна быть своя территория". Королева рассказала, чем мудрая женщина отличается от глупой
  "У каждого должна быть своя территория". Королева рассказала, чем мудрая женщина отличается от глупой
"Не знаю, что делать". Помощница Седоковой обанкротила певицу, спуская ее деньги в казино
"Не знаю, что делать". Помощница Седоковой обанкротила певицу, спуская ее деньги в казино
Жена Бабкина в странной позе рассказала о достижениях лета
Жена Бабкина в странной позе рассказала о достижениях лета
"Сладкий ангел". Хадид отправилась на конюшню
"Сладкий ангел". Хадид отправилась на конюшню
Бывшая жена рэпера Сереги: В нашей семье насилие было. Он избивал меня
Бывшая жена рэпера Сереги: В нашей семье насилие было. Он избивал меня
"Потрясающе", "Классные сиськи". Кардашян позировала сидя на коленях
"Потрясающе", "Классные сиськи". Кардашян позировала сидя на коленях
22-летняя супруга Комарова стала ведущей утренней рубрики на ICTV
22-летняя супруга Комарова стала ведущей утренней рубрики на ICTV
Глава миграционной службы проводит отпуск с новой пассией в Стамбуле
Глава миграционной службы проводит отпуск с новой пассией в Стамбуле
Горбачева назвала причины, из-за которых потеряла ребенка
Горбачева назвала причины, из-за которых потеряла ребенка
  "Там, де ти". Федишин выпустила клип. Видео
  "Там, де ти". Федишин выпустила клип. Видео
"Только любовь". Monatik показал, как проводит с женой отпуск в Турции
"Только любовь". Monatik показал, как проводит с женой отпуск в Турции
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
  Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
  "Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
"Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS