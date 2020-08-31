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Штаб Тихановской анонсировал ее выступление в Совбезе ООН и ПАСЕ

Выступления белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской в Совбезе ООН и ПАСЕ запланированы в первых числах сентября. Она обратится к Совбезу ООН 4 сентября по видеосвязи и по приглашению Эстонии.

Тихановская выступит в Совбезе ООН по видеосвязи
Тихановская выступит в Совбезе ООН по видеосвязи
Фото: EPA

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская запланировала выступления на заседаниях Совета безопасности ООН и ПАСЕ в начале сентября, сообщил близкий к ней Telegram-канал "Пул Первой".

"Светлана Тихановская выступила в Европейском парламенте (25 августа); уже запланированы ее выступления на заседании Совета Безопасности ООН (4 сентября) и Парламентской Ассамблее Совета Европы (8 сентября)", – сказано в сообщении.

По информации агентства Reuters, Тихановская обратится к Совбезу ООН по видеосвязи по приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.

Сама Тихановская 20 августа заявляла, что попросила главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу поднять вопрос об угрозах в адрес членов координационного совета оппозиции перед Совбезом ООН.

"Международное общество обязано уважать права белорусского народа и защищать тех, кто нуждается в защите, от возможных угроз и незаконного преследования", – заявляла Тихановская.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 140 человек. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси. Послы стран ЕС могут на следующей неделе утвердить санкции против белорусских чиновников.

Теги: Беларусь, ООН, Александр Лукашенко, оппозиция, Эстония, ПАСЕ, Минск, Урмас Рейнсалу, Светлана Тихановская
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