Штаб Тихановской анонсировал ее выступление в Совбезе ООН и ПАСЕ

Выступления белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской в Совбезе ООН и ПАСЕ запланированы в первых числах сентября. Она обратится к Совбезу ООН 4 сентября по видеосвязи и по приглашению Эстонии.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская запланировала выступления на заседаниях Совета безопасности ООН и ПАСЕ в начале сентября, сообщил близкий к ней Telegram-канал "Пул Первой".

"Светлана Тихановская выступила в Европейском парламенте (25 августа); уже запланированы ее выступления на заседании Совета Безопасности ООН (4 сентября) и Парламентской Ассамблее Совета Европы (8 сентября)", – сказано в сообщении.

По информации агентства Reuters, Тихановская обратится к Совбезу ООН по видеосвязи по приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.

Сама Тихановская 20 августа заявляла, что попросила главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу поднять вопрос об угрозах в адрес членов координационного совета оппозиции перед Совбезом ООН.

"Международное общество обязано уважать права белорусского народа и защищать тех, кто нуждается в защите, от возможных угроз и незаконного преследования", – заявляла Тихановская.