Тихановская: Я найду слова, чтобы пообщаться с Путиным

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что ни президент РФ Владимир Путин, ни кто-либо еще из представителей российской власти пока не выходил с ней на связь.

Уехавшая в Литву белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью Deutsche Welle заявила, что найдет слова, чтобы пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Все мы люди, и как-то готовиться к общению с каким-то определенным человеком – я не знаю как. Мне звонили лидеры сильных стран, и я думаю, что я найду слова, чтобы пообщаться и с Владимиром Путиным", – сказала Тихановская.

Она отметила, что никто из представителей власти РФ пока не выходил с ней на связь.

"Но я должна сказать, что мы открыты для всех. Мы общаемся со всеми лидерами и представителями стран, которые в этом заинтересованы, и никому не откажем в общении", – подчеркнула Тихановская.

По ее словам, мировые лидеры, с которыми она говорила по телефону, настроены очень дружелюбно и вдохновлены тем, что сейчас происходит в Беларуси.

В вышедшем 27 августа интервью телеканалу "Россия 24" Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Беларуси, а также о том, что позиция РФ в отношении событий в Беларуси более нейтральная, чем у других стран, которые, по его мнению, пытаются вмешаться в происходящее.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. Акции протеста проходят в Беларуси ежедневно.