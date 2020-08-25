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Тихановская – депутатам Европарламента: Беларусь проснулась. Мы – больше не оппозиция

Официальные результаты выборов президента Беларуси были сфальсифицированы и отвергнуты белорусским народом, заявила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, обращаясь к членам комитета Европарламента по иностранным делам.

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С членами комитета Еврпарламента Тихановская общалась по видеосвязи
С членами комитета Еврпарламента Тихановская общалась по видеосвязи
Фото: ЕРА

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская 25 августа заявила членам комитета Европарламента по иностранным делам, что она и ее сторонники – больше не оппозиция. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

"Беларусь проснулась. Мы – больше не оппозиция. Большинство из нас сейчас. Идет мирная революция... Революция в Беларуси – это не геополитическая революция. Это ни пророссийская, ни антироссийская революция. Эта революция не направлена против Европейского союза и не является проевропейской. Это демократическая революция. Это стремление нации решать свои собственные проблемы. Это желание людей свободно и справедливо избирать своих лидеров и решать свою судьбу. Революция в Беларуси – это не насильственная революция. Это мирное стремление людей к свободе, самоопределению и основным ценностям", – сказала она.

Тихановская подчеркнула, что официальные выборы президента Беларуси "были сфальсифицированы и отвергнуты белорусским народом и большинством международного сообщества".

"По своим масштабам и размаху демонстрации беспрецедентны в истории Беларуси. Несмотря на мирный характер протестов, власти пытались жестоко подавить людей. Однако это не остановило наш народ, а только укрепило решимость нации", – считает она.

Заседание комитета Европарламента было посвящено ситуации в Беларуси. С членами комитета Тихановская общалась по видеосвязи.

Тихановская участвовала в выборах президента Беларуси, которые завершились 9 августа. 10 августа в ее штабе сообщили, что кандидат пропала после подачи жалобы в Центризбирком на результаты голосования. 11 августа стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.

Теги: Беларусь, выборы, оппозиция, Европарламент, революция, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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