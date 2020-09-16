Лукашенко заявил о семи этапах сценария по "уничтожению" Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусский сценарий 2020 года – это "сплав из наиболее эффективных цветных технологий дестабилизации".

Лукашенко: Мы знаем, кто руководит, кто чего-то хочет в Беларуси, и поэтому не расслабляемся и готовы ответить на любой вызов Фото: belta.by

Беларусь пытаются уничтожить зарубежные "агрессоры". Об этом 16 сентября на встрече с активом республики заявил действующий президент Александр Лукашенко, информирует "Белта".

Он выделил семь этапов "уничтожения" Беларуси:

подготовительный; парламентские выборы; подготовка к президентским выборам; президентская кампания; попытка "майданного" сценария; поствыборный протест; попытка легализации инфраструктуры перемен.

"Белорусский сценарий 2020 года представляет собой сплав из наиболее эффективных цветных технологий дестабилизации, получивших апробацию в разных странах. Очевидна ставка на масштаб и длительность протестов, изматывание сил и истощение ресурсов. Мы знаем, кто руководит, кто чего-то хочет в Беларуси, и поэтому не расслабляемся и готовы ответить на любой вызов", – заявил Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время заседания Европарламента заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси.

Верховная Рада Украины официально осудила действия белорусских властей.