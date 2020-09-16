"Эта "бодяга" туда‑сюда качается". Главное из встречи Путина и Лукашенко

Это была первая встреча Путина и Лукашенко после президентских выборов 9 августа и начала массовых протестов в Беларуси. Ради нее белорусский лидер прибыл в Сочи в резиденцию Бочаров Ручей Фото: kremlin.ru

"Друг познается в беде", или Что произошло

$1,5 млрд кредита, российская вакцина от COVID-19 и взаимодействие в оборонной сфере – таков итог встречи президента Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина. Точнее, итог публичного 20-минутного общения перед телекамерами. О чем главы двух государств говорили на закрытой части встречи, длившейся около четырех часов, пока неизвестно.

Это была первая встреча Путина и Лукашенко после президентских выборов 9 августа и начала массовых протестов в Беларуси. Ради нее белорусский лидер прибыл 14 сентября в Сочи в резиденцию Бочаров Ручей. Ради нее, собственно, забыл прошлые обиды, хотя еще в начале августа Лукашенко обвинял Россию в "грязных намерениях" (имея в виду отправку "боевиков из ЧВК "Вагнер") по дестабилизации обстановки внутри Беларуси и грозил Москве жестким ответом.

Путин начал публичную часть встречи с поздравления белорусского коллеги с победой на выборах, признав, в отличие от западных стран, выборы состоявшимися, а Лукашенко – легитимно избранным президентом. Лукашенко сделал ответный реверанс, заявив в своей части выступления, что "друг познается в беде, я это искренне говорю" и "эти события [протесты] нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам".

Фото: ЕРА

"Эта "бодяга" туда‑сюда качается", или О чем говорили

О протестах в Беларуси

Путин назвал длящиеся больше месяца протесты внутренним делом Беларуси, подчеркнув, что белорусы без "подсказок и давления извне" сами со всем разберутся.

"Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", – сказал Путин.

Российский президент также похвалил и назвал своевременным намерение Лукашенко внести поправки в конституцию (в конце июня 2020 года Лукашенко заявил о необходимости в ближайшие два года внесения изменений в основной закон страны якобы для передачи полномочий на уровень местной власти).

В ответ Лукашенко заявил, что во времена "информационных противостояний и войн" в СМИ все преподносится не так, как "происходит на самом деле, даже не в Белоруссии, а в Минске".

"У нас в субботу – марш женщин и девушек, а в воскресенье – общий марш. Суббота, воскресенье. В обычные дни страна живет обычной жизнью. Да и в субботу, воскресенье часть Минска мы освобождаем для того, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части", – сказал Лукашенко, подчеркнув, что "пока "красные линии" никто не нарушал".

"Поэтому у нас, как у нас в народе говорят – в России, да и у нас – вот эта "бодяга" туда‑сюда качается", – заключил белорусский лидер.

Об экономике и кредите $1,5 млрд

Путин напомнил, что "Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику", а строительство Белорусской АЭС обходится официальной Москве в $10 млрд. Кроме того, он пообещал Лукашенко "в этот сложный момент" государственный кредит размером $1,5 млрд долларов.

Лукашенко в ответ подтвердил, что 48% белорусской продукции поставляется в РФ. "Экономика лежит в основе всего, и поверьте, что мы всегда придерживались этой линии. А вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и экономики", – отметил глава Беларуси.

По информации издания РБК, Беларусь является крупнейшим должником России. Эта задолженность составляет $7,55 млрд. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, РФ не выдвигала политических условий Беларуси для выдачи кредита, оговаривались только коммерческие условия.

О российской вакцине от коронавирусной инфекции

Путин пообещал, что Беларусь станет первой страной, которая получит российскую вакцину от COVID‑19. Лукашенко поблагодарил и добавил, что Беларуси и России надо готовиться, поскольку в Европе уже началась вторая волна заболевания.

"Что обнадеживает, Владимир Владимирович: наши специалисты, ученые заметили, что вирус уже не тот. Но боюсь, что этот вирус будет накладываться на разные гриппозные вирусы, которые бродят здесь. Поэтому нам с вами нет необходимости расслабляться. Потому что [вторая волна], как и первая волна, – она придет, если придет, оттуда. И не дай бог, она снова захлестнет нас – Беларусь и Россию", – сказал Лукашенко.

Фото: kremlin.ru

О сотрудничестве в оборонной сфере

Путин напомнил, что в день его встречи с Лукашенко в Беларуси начинаются совместные военные учения "Славянское братство – 2020". Причем подчеркнул, дабы "не было никаких спекуляций", что учения были "запланированы и даже анонсированы еще в прошлом году".

"После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации", – пообещал Путин.

Лукашенко горячо поддержал российского коллегу, напомнив, что они с Путиным "всегда придерживались, как люди военные, одной тактики".

"Я грубо как‑то, может быть, сказал недавно россиянам-журналистам: собачиться мы можем по любым вопросам, спорить и так далее, но оборона и безопасность у нас никогда не вызывали никаких споров и сомнений. Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения. Мы проводили и будем проводить", – заявил Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент обвинил Запад в переброске к границам его страны "натовского батальона".

"Один из уроков – нынешнюю ситуацию в Белоруссии – вы увидели. Ну зачем бряцать гусеницами у границ Союзного государства? Сложный период – ну потерпите. Нет, 15 километров от границы – выбросили недавно батальон натовский: 15 километров, в Литве. Зачем это делать?" – интересовался Лукашенко.

"Лукашенко обдурил Путина", или Реакция на встречу

Военный обозревать Александр Гольц в эфире телеканала "Дождь" заявил, что российских военных, прибывших на учения, не хватит для возможного подавления протестов внутри Беларуси, но "они могут обеспечить высадку основных сил".

"Это сугубо тактические учения. Туда переброшены 300 российских десантников, ну еще 500 белорусских. (…) Если рассуждать чисто теоретически, вот этих 300 бойцов наших вполне достаточно, чтобы захватить аэродром и обеспечить высадку основных сил, если таковое желание будет у российского президента", – отметил Гольц.

Лидер партии ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире "Дождя" назвал российский кредит Беларуси $1,5 млрд "попыткой сохранить влияние на важный стратегический район в западном направлении", а также заверил, что Лукашенко в ближайшем времени не будет на посту президента, потому что сейчас Россия подыскивает ему преемника.

"Лукашенко никто не собирается сохранять. Естественно, пока он хотел бы остаться, хотя бы еще на полгода-год. Но смысл, я думаю, такой: подобрать преемника твердого, пророссийски настроенного, провести выборы, ограничить полномочия президента, дать больше прав парламенту […] и посмотреть, как пойдут дела. Но я бы не стал давать кредит. Не стал бы давать против коронавируса прививку. У нас своим не хватает, а мы уже в Белоруссию, в Казахстан!" – сказал Жириновский.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в эфире радиостанции заявил, что "Лукашенко обдурил Путина".

"Лукашенко добился того, чего хотел. Как и было сказано. Обдурил всех. Я ожидал многого, но я совершенно не ожидал, что Владимир Владимирович сплеча полтора миллиарда кредита. Потому что был прецедент. Перед Майданом Янукович получил $3 млрд. И где оно? Украина его потом не признала и нам не возвращает, отказывается нам возвращать. В общем, это укрепляет его власть. Деньги – это большое дело. Потому что ему надо платить своим силовикам зарплаты, ему надо платить рабочим зарплаты. Ему нужно платить своему электорату зарплаты. Это главное и первое. […] Путин получил лояльность, как он думает. А я думаю, что Лукашенко его обдурил. […] Лукашенко уже неоднократно обдуривал Путина. Неоднократно. Брал обязательства, которые Путин неверно трактовал. Я думаю, что здесь было то же самое. А куда Путину деться. У нас что, есть кандидат вместо Лукашенко", – сказал Венедиктов.

Фото: kremlin.ru

Российский оппозиционер и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров убежден: что бы ни обсуждалось на закрытой части встречи Путина и Лукашенко, "время обоих диктаторов подходит к концу", именно потому они держатся друг за друга.

"Лукашенко надо спасаться. Путину нужна какая-то геополитическая победа. Вот на стыке двух этих интересов, я думаю, будет какая-то форма компромисса. При этом понятно, что Путин не доверяет Лукашенко, который много лет водил его за нос и постоянно пытался обмануть. А с другой стороны, Путину тоже не из чего выбирать. Он, по сути, первый признал победу Лукашенко, признал Лукашенко законным президентом. И, как мы знаем, признавать свои ошибки не является сильной чертой российского диктатора. Поэтому Путин, я почти уверен, будет искать варианты, которые позволили бы сохранить Лукашенко в политическом пространстве, но при этом ситуацию, он надеется, если не погасить, то хотя бы утихомирить. Оттуда пошли эти разговоры про референдум, какая-то затяжка – конституционная реформа, которая бы означала такую форму ползучего аншлюса Белоруссии", – сказал Каспаров "Эху Москвы".

Лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская после встречи Путина и Лукашенко пообещала последнему гарантии личной безопасности, если он мирно уйдет с должности. Об этом она заявила украинскому изданию Lb.ua.

"Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", – добавила Тихановская.



На уточняющий вопрос о том, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, если уйдет с должности, Тихановская ответила: "Да. Даже больше".

Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн убежден, что встреча двух президентов лишний раз подтвердила, что у Путина "безошибочный нюх на всех убийц, подонков и дремучих мудаков".

"Вызывающая даже нечто вроде восхищения цельность натуры. Ведь это же надо с такой снайперской меткостью "зафренживать" и собирать за общим столом всю мировую шваль и падаль, каких только достигает глаз или слух! Какой безошибочный нюх на всех убийц, подонков и дремучих мудаков, какие только водятся на земле. На уровне почти безусловного рефлекса. Ну, это я под впечатлением вчерашней встречи двух крокодилов", – написал Рубинштейн в Facebook.

Бывший вице-премьер России Альфред Кох иронически интересуется, почему центральной темой переговоров не стала прослушка "Ника из Берлина" и "Майка из Варшавы", которую незадолго до встречи обнародовал близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого". В аудиофайле два мужских голоса на странном английском языке говорили, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный на самом деле не был отравлен и что все это происки Запада, чтобы "утопить" президента РФ Владимира Путина в проблемах.

"Странно, что разговор Ника с Майком не стал центральной темой переговоров Путина с Лукашенко. А ведь это главный козырь Путина! Просто удивительно, что он не хочет его использовать. Ну вот хоть в разговоре с Макроном! Нет бы взять, да сказать: "А вы знаете, дорогуша, что это отравление устроили спецслужбы Германии? Как нет? У нас прослушка имеется!" Нет, не использует... Лишь утирается и дежурно просит доказательств... Почему? Теряюсь в догадках..." – написал Кох.

Политолог и публицист Станислав Белковский убежден, что ничего принципиально нового ни во время переговоров, ни после между Россией и Беларусью не случится, поскольку "у Лукашенко нет ничего, что он мог бы Путину сейчас предложить.

"Я думаю, что ничего принципиально нового в диалоге нет. Владимир Путин не доверяет Александру Лукашенко, поэтому никакие сентиментальные уверения о сдаче не помогут, тем более их и нет. Скорее Александр Лукашенко объясняет, почему его надо спасти, иначе войска НАТО войдут на территорию Белоруссии и пострадает Россия. Цену всем этим уверениям Владимир Путин знает. Даже протокольные особенности, аспекты приема Лукашенко говорят сами за себя. Не говоря уже о том, что встреча проходит не в Москве, не в Кремле, в дворцовых интерьерах Александр Григорьевич не засветится. Но у трапа в Адлере его встречал губернатор Краснодарского края Кондратьев, хотя по протоколу его должен был встречать хотя бы министр иностранных дел, он же президент другой страны", – резюмировал Белковский в эфире "Радио Свобода".

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