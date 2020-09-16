Лукашенко заявил, что попросил у Путина предоставить Беларуси оружие

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время визита в Россию обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным укрепление сотрудничества двух стран в рамках Союзного государства.

Лукашенко: Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 сентября во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что попросил у президента РФ Владимира Путина предоставить Беларуси оружие. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Я просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", – сказал Лукашенко.

По его словам, тактические учения "Славянское братство", в которых участвуют белорусские и российские военные, проходят успешно.

"Мы договорились с президентом России, что нам надо продолжить учения на территории Беларуси "Славянское братство", которые проходят под Брестом. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет. Мы не собираемся никого напрягать, внаглую что-то делать, но свои интересы мы должны блюсти", – утверждает Лукашенко.

Помимо этого, он отметил, что Беларусь способна удержать ситуацию по периметру своих границ.

"Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает", – заявил Лукашенко.

Сегодня в Беларусь прибыла военная делегация из РФ во главе с Шойгу.

14 сентября в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. На них, в частности, была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

В этот же день в Беларуси начались тактические учения "Славянское братство", участие в которых принимают российские десантники.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Путин был в числе тех, кто первым поздравил Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.