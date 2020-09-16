В Беларусь прибыла военная делегация из РФ во главе с Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудит с белорусскими коллегами вопросы двустороннего сотрудничества в военной сфере, сообщает минобороны Беларуси.

В Беларуси начались тактические учения "Славянское братство", участие в которых принимают российские десантники Фото: depositphotos.com

В Минск с рабочим визитом прибыла военная делегация из РФ. Об этом 16 сентября в Telegram сообщает министерство обороны Беларуси.

Возглавляет российскую делегацию министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Цель визита – обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России", – уточнили в оборонном ведомстве.

14 сентября состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко в Сочи. На них, в частности, была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

В этот же день в Беларуси начались тактические учения "Славянское братство", участие в которых принимают российские десантники.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Путин был в числе тех, кто первым поздравил Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.