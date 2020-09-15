Москва объявила о еще одних военных учениях в Беларуси

Министерство обороны России анонсировало еще одни совместные учения с Беларусью под названием "Незыблемое братство-2020" с 12 по 16 октября.

В ежегодных командно-штабных учениях задействуют подразделения четырех других стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

На полигоне "Лосвида" (в Витебской области Беларуси) военные отработают подготовку и ведение миротворческой операции, сообщили в Минобороны России.

Россия направила в Беларусь на военные учения "Славянское братство" подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Эти учения пройдут до 25 сентября.

По данным минобороны РФ, на учениях в Западной Беларуси Россию представляют 300 военнослужащих.

Сербия хотела провести антитеррористические учения под этим же названием, "Славянское братство", 10–15 сентября. Но 9 сентября стало известно, что они не состоятся. От участия в них отказалась Сербия.

В министерстве обороны Беларуси заявили о возможном силовом варианте реагирования на прямые военные угрозы при поддержке Российской Федерации и Китая.