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Беларусь заявила о готовности к силовому ответу на военные угрозы стран НАТО при поддержке России и Китая

Министерство обороны Беларуси заявило, что готово ответить силой на открытую военную агрессию. Основную поддержку военное командование страны ожидает от России, Китая, а также в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности.

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Военные Беларуси готовы ответить силой на угрозы
Военные Беларуси готовы ответить силой на угрозы
Фото: mil.by

В министерстве обороны Беларуси не исключили силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы стране при поддержке Российской Федерации и Китая. Об этом сказано в заявлении начальника департамента международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова, которое опубликовано сегодня на сайте военного ведомства Беларуси.

Воинов отметил наращивание военных сил стран – членов НАТО у границ Беларуси и проведение военных учений Альянса в регионе.

"В условиях внутренней нестабильности, содействия приграничных и иных стран дестабилизации обстановки в нашей стране меняется и отношение к внешним факторам. И то, что раньше мы не считали угрозой в нынешних условиях, принимает совсем другое значение", – заявил генерал-майор.

Минобороны не исключило силовой ответ в случае открытой военной агрессии на вооруженный конфликт.

"Крайне важно для нас то, что мы не остались одни. Поддержка, оказываемая нашей стране ближайшими партнерами, а особенно нашим стратегическим союзником Российской Федерацией и "железным братом" Китайской Народной Республикой, говорит о том, что путь, избранный нашей страной, нашим народом, – правильный", – сказано в заявлении.

По словам Воинова, поддержка в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) становится "актуальной на фоне высказываний отдельных польских военных экспертов о возможности силовой поддержки смены власти в Беларуси", а также о возможном отделении Гродненской области.

Воинов подчеркнул настроенность Беларуси на взаимовыгодное международное военное сотрудничество.

"Но хочу заметить, если кто-то не хочет развивать с нами отношения, мы не будем инициативно набиваться в друзья. Мы руководствуемся принципом взаимности", – сказал он.

Россия уже направила в Беларусь подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск на тактические учения "Славянское братство". Прибывшие из РФ военные завершили передислокацию на полигон "Брестский".

По данным минобороны РФ, на учениях в Западной Беларуси Россию представляют 300 военнослужащих. Сроки проведения учений – 14–25 сентября.

Сербия хотела провести антитеррористические учения под этим же названием, "Славянское братство", 10–15 сентября. Но 9 сентября стало известно, что они не состоятся. От участия в них отказалась Сербия.

Теги: Россия, Китай, НАТО, Беларусь, военные, Гродно, агрессия, угрозы, военные учения, Минобороны, ОДКБ, военное сотрудничество, войска
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