ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Во Львовской области стартуют международные военные учения Rapid Trident 2020

Жителей и гостей Львовской области просят соблюдать меры безопасности в связи с проведением самых крупных международных военных учений на территории Украины в нынешнем году – Rapid Trident 2020 ("Стремительный трезубец 2020").

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Минобороны Украины заявили о проведении масштабных международных военных учений Rapid Trident 2020
В Минобороны Украины заявили о проведении масштабных международных военных учений Rapid Trident 2020
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

На территории Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, расположенном в Яворовском районе Львовской области, начинаются международные военные учения Rapid Trident 2020 ("Стремительный трезубец 2020"). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Это самые масштабные международные военные учения на территории Украины в нынешнем году, говорится в сообщении.

В них примут участие около 4 тыс. военных из девяти стран. К занятиям будет привлекаться бронетехника, а также будут проводиться учебные стрельбы из стрелкового оружия, полеты вертолетов армейской авиации и воздушных судов военной авиации Воздушных сил ВСУ.

В связи с этим руководство учений просит жителей населенных пунктов, расположенных вокруг Международного центра миротворчества и безопасности, и гостей Львовской области ограничить посещение территории учебных участков военного полигона из соображений безопасности.

В частности, не заходить и не заезжать в зоны, обозначенные указателями или окруженные вспомогательным военным персоналом. Некоторые участки местности и автомобильных дорог на территории полигона будут закрыты для прохода и проезда.

Территория военного полигона будет охраняться подразделениями Военной службы правопорядка ВСУ, которые имеют полномочия задерживать подозрительных лиц на территории военных объектов на срок до 72 часов.

Во время движения колонн военной техники водителей гражданского транспорта просят соблюдать правила дорожного движения и внимательно следить за сигналами и указаниями, которые будут подавать экипажи военной инспекции дорожного движения, говорится в сообщении.

Точное время начала и окончания учений на сайте Минобороны Украины не указано.

В минувшем году учения Rapid Trident стартовали 16 сентября. Участие в них приняли более 3500 военнослужащих из 14 стран – кроме Украины и США, привлечены военные из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции, Германии, Эстонии, Великобритании.

Теги: Львов, военные учения, полигон, Rapid Trident, Минобороны, ВСУ, Яворов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наконец-то что-то другое". В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже
"Наконец-то что-то другое". В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила лирическую песню. Аудио
"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта
"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта
  "Отец". Вышел трейлер фильма с Хопкинсом и Колман. Видео
  "Отец". Вышел трейлер фильма с Хопкинсом и Колман. Видео
Горбунов показал, как проводит вечер в компании сына
Горбунов показал, как проводит вечер в компании сына
"Я в пустоте. Мне очень тяжело!". Экс-жена Павлика опубликовала видео покойного сына на 40-й день после его смерти
"Я в пустоте. Мне очень тяжело!". Экс-жена Павлика опубликовала видео покойного сына на 40-й день после его смерти
Звезда "Секса в большом городе" Никсон отреагировала на заявление автора "Гарри Поттера" о трансгендерах
Звезда "Секса в большом городе" Никсон отреагировала на заявление автора "Гарри Поттера" о трансгендерах
Паперная рассказала, как возраст изменил отношение к своей внешности
Паперная рассказала, как возраст изменил отношение к своей внешности
Кузнецова показала грудь 13-го размера в сетке
Кузнецова показала грудь 13-го размера в сетке
"Чтобы не позориться". Фреймут после второго эфира хотела отказаться от участия в "Танцах со звездами"
"Чтобы не позориться". Фреймут после второго эфира хотела отказаться от участия в "Танцах со звездами"
"Так плохо мне не было никогда!" Остапчук рассказал о симптомах COVID-19
"Так плохо мне не было никогда!" Остапчук рассказал о симптомах COVID-19
  "Був би цирк, а клоуни знайдуться". Группа "Жадан і Собаки" презентовала песню "Вова". Видео
  "Був би цирк, а клоуни знайдуться". Группа "Жадан і Собаки" презентовала песню "Вова". Видео
"В этом наша сила, а для кого-то это препятствие". Молодая жена Павлика рассказала об отношениях с ним
"В этом наша сила, а для кого-то это препятствие". Молодая жена Павлика рассказала об отношениях с ним
"Как быстро растут дети". Тодоренко показала, как ее сын Майкл занимается спортом
"Как быстро растут дети". Тодоренко показала, как ее сын Майкл занимается спортом
41-летняя Ефросинина показала утренний ритуал красоты
41-летняя Ефросинина показала утренний ритуал красоты
"Искусительница". Ребрик позировала в нижнем белье
"Искусительница". Ребрик позировала в нижнем белье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
  "Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
"Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS