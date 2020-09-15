Во Львовской области стартуют международные военные учения Rapid Trident 2020

Жителей и гостей Львовской области просят соблюдать меры безопасности в связи с проведением самых крупных международных военных учений на территории Украины в нынешнем году – Rapid Trident 2020 ("Стремительный трезубец 2020").

На территории Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, расположенном в Яворовском районе Львовской области, начинаются международные военные учения Rapid Trident 2020 ("Стремительный трезубец 2020"). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Это самые масштабные международные военные учения на территории Украины в нынешнем году, говорится в сообщении.

В них примут участие около 4 тыс. военных из девяти стран. К занятиям будет привлекаться бронетехника, а также будут проводиться учебные стрельбы из стрелкового оружия, полеты вертолетов армейской авиации и воздушных судов военной авиации Воздушных сил ВСУ.

В связи с этим руководство учений просит жителей населенных пунктов, расположенных вокруг Международного центра миротворчества и безопасности, и гостей Львовской области ограничить посещение территории учебных участков военного полигона из соображений безопасности.

В частности, не заходить и не заезжать в зоны, обозначенные указателями или окруженные вспомогательным военным персоналом. Некоторые участки местности и автомобильных дорог на территории полигона будут закрыты для прохода и проезда.

Территория военного полигона будет охраняться подразделениями Военной службы правопорядка ВСУ, которые имеют полномочия задерживать подозрительных лиц на территории военных объектов на срок до 72 часов.

Во время движения колонн военной техники водителей гражданского транспорта просят соблюдать правила дорожного движения и внимательно следить за сигналами и указаниями, которые будут подавать экипажи военной инспекции дорожного движения, говорится в сообщении.

Точное время начала и окончания учений на сайте Минобороны Украины не указано.

В минувшем году учения Rapid Trident стартовали 16 сентября. Участие в них приняли более 3500 военнослужащих из 14 стран – кроме Украины и США, привлечены военные из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции, Германии, Эстонии, Великобритании.