Лукашенко: Нелегитимные выборы в Беларуси – это миф

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с высшими должностными лицами страны, чтобы ознакомить их с "оперативной аналитической информацией".

Лукашенко: То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас Фото: ЕРА

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал мифом информацию о нелегитимности прошедших выборов главы государства. Об этом 16 сентября сообщает сайт президента Беларуси.

Сегодня Лукашенко провел встречу с высшими должностными лицами Беларуси – членами Совета республики, депутатами Палаты представителей, работниками администрации президента, а также руководителями средств массовой информации, чтобы ознакомить их с "оперативной аналитической информацией", которая "даст ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня и поможет лучше сориентироваться в политической ситуации внутри и вокруг Беларуси".

"То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали "коктейли Молотова" на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям. Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное – все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года", – утверждает Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время заседания Европарламента заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси.