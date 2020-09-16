Лукашенко: Украина стала форпостом политических провокаций

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что на ситуацию в стране повлияли "американские сателлиты" Польша, Литва, Чехия и Украина.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с высшими должностными лицами страны 16 сентября заявил, что Украина стала форпостом политических провокаций. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

По мнению Лукашенко, оппоненты Беларуси в течение последних 10 лет скрупулезно готовились "к нынешнему времени "Ч".

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, конкретнее – их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", – утверждает Лукашенко.

По его словам, каждая из этих стран отрабатывала свою роль.

"Чехия – с давних времен в качестве ресурсного хаба, Польша – сначала как инкубатор медиаканалов ("Белсат", NEXTA и другие), а затем как площадка для альтернативных органов в изгнании. Литва, уязвленная темой БелАЭС, как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений, стала форпостом политических провокаций. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику "цветных революций", – сказал Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время заседания Европарламента заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси.

Верховная Рада Украины официально осудила действия белорусских властей.