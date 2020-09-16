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Следком Беларуси предъявил обвинение Колесниковой

Оппозиционному белорусскому политику Марии Колесниковой инкриминируют призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Колесникова единственный лидер оппозиции, который до сих пор находится в Беларуси
Колесникова – единственный лидер оппозиции, который до сих пор находится в Беларуси
Фото: Maria Kalesnikava / Facebook

Белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой предъявили официальное обвинение, сообщил 16 сентября Следственный комитет Беларуси в Telegram.

Ей инкриминируют ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) совершенные с использованием СМИ и сети интернет.

Политик по-прежнему содержится под стражей.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована.

Колесникова – белорусская флейтистка, политическую карьеру начала в 2020 году, когда возглавила штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного недопущенного к выборам политика – Валерия Цепкало – вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Цепкало покинула страну еще до выборов, Тихановская – сразу после них. Таким образом, Колесникова остается единственным лидером оппозиции, который до сих пор находится в Беларуси.

Теги: Беларусь, оппозиция, обвинение, Мария Колесникова, протесты в Беларуси
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