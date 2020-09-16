"Думал, что топить везут". Белорусского следователя, уволившегося после начала акций протеста, депортировали из РФ

По словам бывшего следователя из Минска Андрея Остаповича, сотрудники ФСБ задержали его в Пскове, надели на голову мешок, к руке привязали гирю, после чего вывезли на территорию Беларуси. Экс-сотрудник белорусского Следкома сумел добраться до Польши.

27-летний Андрей Остапович, который служил в Следственном комитете Беларуси, уволился после начала акций протеста, а затем приехал в российский Псков, заявил изданию "Север.Реалии", что сотрудники ФСБ обвинили его в удержании вагнеровцев, после чего депортировали.

По словам экс-следователя, ему надели на голову мешок, привязали к руке гирю и посадили в машину.

"Я до последнего думал, что топить везут – раз гиря 32-килограммовая на руке, маска и наручники. Все просчитывал – смогу ли выплыть при таких раскладах. Опыт был: в седьмом классе как-то спас мальчишку, тот тоже килограммов 40 весил, но тут наручники еще. Прикидывал: если на спину лягу и развернусь, и гирю на живот положу, если только ногами буду бултыхать, выплыву или нет", – рассказал Остапович.

Его высадили в Витебской области, недалеко от границы. Опасаясь задержания на родине, он выбросил телефон и стал лесами пробираться на Запад.

"Однажды 27 часов подряд – прошел 70 км по лесам, не спал. Суставы повредились, особенно левая нога. Были лесные дороги и обычные. От машин я заходил в кусты на всякий случай. Людей не встречал. Два оленя были, шуганули меня. Но самым опасным был дикий кабан... Он визжит дико и летит на тебя. Мне повезло – у меня был фонарик, я ему смог засветить глаза. До сих пор помню этот взгляд. У меня уже к тому моменту ноги не ходили, но в такой ситуации – побежали", – вспоминает Остапович.

Без денег и еды он путешествовал пять дней, пока ему не удалось попасть за границу. Сейчас бывший сотрудник Следкома находится в Варшаве, где собирается остаться и принять польское гражданство.

16 августа капитан Остапович подал рапорт об увольнении из Следкома в знак протеста против "беззакония" при разгоне массовых выступлений в Минске и других городах Беларуси. В своем Instagram он призывал сограждан "изгнать диктатора". В отношении Остаповича в Беларуси возбудили уголовное дело за "бездействие при исполнении служебных обязанностей", а в России обвинили в нарушении границы.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.