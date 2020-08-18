Цепкало не пустили на рейс в Польшу

Белорусского оппозиционера Валерия Цепкало, который с начала августа находился в Киеве, не пустили на рейс в Польшу, заявив, что у него и его семьи нет необходимых документов.

Бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву. Об этом он сообщил "РИА Новости".

Цепкало намеревался выехать в Польшу с женой и детьми. При этом он не исключал, что после Варшавы направится в Вильнюс.

По словам политика, представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников и в итоге заявил, что их документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу. Он добавил, что у него и его семьи есть действующие шенгенские визы, а также письмо главного санитарного врача Польши, разрешающее не отбывать карантин.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. При этом из отчета правозащитников из образовательно-общественного объединения "Звяно" следует, что во время уличных протестов погибло не менее четырех человек. Министерство внутренних дел Беларуси 17 августа сообщило о смерти одного из протестующих в результате ДТП ночью 16 августа в Минске. Журналисты утверждают, что протестных акций в столице Беларуси в это время не было.

По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси оставалось 122 задержанных на акциях протеста.

Цепкало называли одним из главных конкурентов Лукашенко на выборах, однако его к ним не допустили – ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения. Он уехал в Россию вместе с детьми 24 июля, опасаясь ареста. 2 августа политик прибыл в Киев. Супруга Цепкало Вероника вошла в штаб Тихановской, которую допустили к выборам. С 9 августа она находилась в Москве, куда уехала, опасаясь уголовного преследования, но 16 августа приехала в Украину.

В Беларуси против Цепкало возбудили уголовное дело о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Политик объявлен в розыск на родине и в РФ.