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У Колесниковой ухудшилось состояние здоровья – адвокат

У белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, которая находится в СИЗО Жодино, обострилась аллергия.

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По словам адвоката, состояние здоровья Колесниковой никак не отразилось на ее настроении
По словам адвоката, состояние здоровья Колесниковой никак не отразилось на ее настроении
Фото: ЕРА

У белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, которая находится в следственном изоляторе в Жодино, ухудшилось состояние здоровья. Об этом 14 сентября заявила адвокат представителя объединенной оппозиции Беларуси Людмила Казак, сообщает в Telegram издание TUT.BY.

По словам адвоката, которая сегодня виделась с подзащитной в изоляторе, у Колесниковой началась аллергия.

"Привезли ее сюда в пятницу в обед, она в общей камере на шесть человек. У Марии аллергия на пыль, наверное, ее обеспечили не очень свежим матрасом, подушкой и постельным бельем и у нее обострилась аллергия. Она кашляет сильно, нос заложен, отек носоглотки, чешутся и зудят глаза, ей медицинскую помощь оказывают, но мы написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы поменяли ей инвентарь по возможности и обеспечили передачу лекарств", – сказала Казак.

Она подчеркнула, что состояние здоровья Колесниковой никак не отразилось на ее настроении.

Также она уточнила, что письма к оппозиционерке не доходят.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Утром 7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Кроме того, на связь перестали выходить пресс-секретарь координационного совета оппозиции Антон Родненков, а также исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что Кравцов, Родненков и Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.

Госпогранслужба Украины позже сообщила, что Родненков и Кравцов находятся в Украине, а Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Позже Кравцов и Родненков рассказали, что их задержали в Минске и провезли через белорусский пограничный пункт. Когда они уже находились на нейтральной территории, к ним силой посадили Колесникову – она кричала, что никуда не поедет, после чего порвала свой паспорт, вылезла через окно автомобиля и направилась обратно к белорусской границе.

Колесникову подозревают в попытке захвата власти.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, СИЗО, Мария Колесникова
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