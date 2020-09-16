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Фельштинский: Путин может аннексировать Беларусь завтра, если захочет. Заступиться за эту страну никто не сможет

Президент России Владимир Путин готов аннексировать Беларусь; если на выборах президента США нынешний глава Белого дома Дональд Трамп проиграет, РФ должна будет ускорить аншлюс. Такое мнение высказал американо-российский историк Юрий Фельштинский.

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Фельштинский: Беларусь, в понимании Путина, никуда от него не убежит
Фельштинский: Беларусь, в понимании Путина, никуда от него не убежит
Фото: ЕРА

Спасти Беларусь от поглощения Россией невозможно, будущее этой страны зависит исключительно от президента России Владимира Путина. Об этом в интервью "Фактам" сказал живущий в США российский историк Юрий Фельштинский.

"Аншлюс Беларуси Россией это, как ни печально, прерогатива России. Путин может аннексировать Беларусь завтра, если захочет. Заступиться за эту страну никто не сможет. Конечно, будет сопротивление. Конечно, будут жертвы. Конечно, будет осуждение России Евросоюзом (при молчаливой поддержке Путина [президентом США Дональдом] Трампом)", – прогнозирует историк.

Путин готов к возможным жертвам в связи с оккупацией соседней страны, считает он.

"Беларусь, в понимании Путина, никуда от него не убежит. Единственная ситуация, при которой Беларусь "убегает", – это если к власти приходит новое правительство, которое стремительно вступает сначала в ЕС, а затем в НАТО. Но стремительно вступить никуда нельзя. Это долгий бюрократический процесс", – отметил Фельштинский.

По его словам, на ситуацию вокруг Беларуси накладывают отпечаток приближающиеся выборы президента США.

"Если Трамп проиграет, Путину следует поторопиться с оккупацией Беларуси. Если Трамп останется на второй срок – можно не спешить", – сказал Фельштинский.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Путин был в числе тех, кто первым поздравил Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

16 сентября в Беларусь прибыла военная делегация из РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Беларусь, Александр Лукашенко, оккупация, аннексия, Юрий Фельштинский, Дональд Трамп, Евросоюз
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