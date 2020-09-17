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Независимые СМИ Беларуси сегодня вышли без фото из-за ареста двух фотокорреспондентов

Освещавшие протесты в Беларуси фотожурналисты Александр Васюкович и Владимир Гридин были задержаны вечером 13 сентября и осуждены на 11 суток административного ареста.

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СМИ выражают солидарность с арестованными журналистами
СМИ выражают солидарность с арестованными журналистами
Скриншот: tut.by

Сегодня главные страницы независимых СМИ в Беларуси выходят без фотографий в знак солидарности с арестованными фотокорреспондентами. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

Свои материалы СМИ сопровождают подписью: "Тут должно было быть фото, но сделать его некому. Фоторепортеров в Беларуси отправляют за решетку".

Фотожурналисты Александр Васюкович и Владимир Гридин были задержаны вечером 13 сентября и осуждены на 11 суток административного ареста. Свои профессиональные обязанности они исполняли, освещая акцию протеста "Марш героев". Суд Фрунзенского района признал их виновными "в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий". Они находятся в минском изоляторе на Окрестина, в суде присутствовали по Skype.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Беларусь, арест, журналисты, протесты в Беларуси
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