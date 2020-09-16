В Кремле опровергли, что Лукашенко просил у Путина оружие

На переговорах президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в основном обсуждалось взаимодействие двух стран по линии военно-промышленного комплекса, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи не поднимал вопрос о поставках российского оружия в Беларусь. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС.

Как уточнил Песков, Лукашенко не просил Путина предоставить его стране новое вооружение.

При этом спикер Кремля подчеркнул, что на переговорах двух президентов в основном обсуждалось взаимодействие по линии военно-промышленного комплекса. По его словам, это "прекрасно укладывается в целом" в риторику в отношениях двух стран.

Также Песков добавил, что Путин и Лукашенко постоянно поддерживают связь.

16 сентября во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу Лукашенко заявил, что попросил у Путина предоставить Беларуси оружие.

14 сентября в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. На них, в частности, была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

В этот же день в Беларуси начались тактические учения "Славянское братство", участие в которых принимают российские десантники.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Путин был в числе тех, кто первым поздравил Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.