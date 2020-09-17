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"Не смог заглянуть дальше своего носа". МИД Беларуси отреагровал на резолюцию Европарламента

Европарламент 17 сентября не признал Александра Лукашенко президентом Беларуси и назвал координационный совет оппозиции временным представительством народа. В министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что в ЕС не понимают происходящие в стране процессы.

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17 сентября Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси
17 сентября Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси
Фото: depositphotos.com

Европарламент, позиционирующий себя в качестве демократичной структуры, не смог найти политической воли "заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником штампов". Такое заявление 17 сентября сделал МИД Беларуси после принятия Европарламентом резолюции по стране.

"К сожалению, мы также убедились в непонимании происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС", – сказано в сообщении.

По мнению МИД Беларуси, резолюция Европарламента носит агрессивный характер и не содержит "ни одного конструктивного тезиса".

"Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда", – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти. 18 августа в штабе Тихановской сообщили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко. Сама оппозиционерка находится в Литве.

В президиум координационного совета вошли семь человек: Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сотрудник Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова и уволенный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время заседания Европарламента заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси.

Верховная Рада Украины официально осудила действия белорусских властей.

17 сентября Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", и осудил применение насилия против протестующих. Депутаты Европарламента призвали ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.

Теги: МИД, Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, Европарламент, резолюция, Евросоюз, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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