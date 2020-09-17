Тихановская анонсировала санкционный список с фамилиями причастных к расправе с протестующими

Для идентификации виновных в пытках, незаконных арестах и издевательствах над задержанными белорусскими гражданами оппозиционеры работают с правозащитниками и активистами. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что сформированный санкционный список будет передан другим странам.

Тихановская: Я предлагаю силовикам остановить насилие и перейти на сторону беларусского народа Фото: Светлана Тихановская / Facebook

Белорусская оппозиция передаст Украине, России, Турции, США и странам Евросоюза свой санкционный список чиновников и силовиков, которые разгоняли протесты. Об этом говорится в Telegram-канале Светланы Тихановской, которую белорусская оппозиция считает победителем августовских выборов главы государства, "Пул Первой".

Список решено назвать "списком Тарайковского" в честь первого погибшего во время протестов Александра Тарайковского.

"В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом "Черная книга Беларуси", – говорится в сообщении.

Проект публикует персональные данные силовиков. По словам Тихановской, список опубликуют и будут постоянно дополнять.

"Я предлагаю силовикам остановить насилие и перейти на сторону белорусского народа. В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания", – добавила Тихановская.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.