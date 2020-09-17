Лукашенко лишил ранга чрезвычайных и полномочных послов двух дипломатов, поддержавших протесты

Президент Беларуси Александр Лукашенко наказал дипломатов, которые поддержали протесты против действующей власти.

Белорусские дипломаты Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга чрезвычайных и полномочных послов. От должности посла Беларуси в Латвии освобожден Василий Маркович. Соответствующие указы Александр Лукашенко подписал 16 сентября, сообщает агентство БЕЛТА.

Латушко и Лещеня лишены дипломатического ранга "в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу". Маркович – "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Павел Латушко был послом Беларуси в Польше, во Франции, в Испании и Португалии, занимал должность министра культуры. С 2019 года и до увольнения в августе 2020 года был директором Национального академического театра имени Янки Купалы. Вошел в состав президиума Координационного совета.

Латушко выехал в Польшу 2 сентября, в интервью ТАСС он заявил, что ему поставили ультиматум – или он покидает страну, или его привлекают к уголовной ответственности.

Игорь Лещеня – бывший посол Беларуси в Словакии. Стал одним из первых чиновников, которые поддержали протесты в Беларуси, через два дня после этого заявления он подал в отставку.

14 сентября состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко в Сочи. На них, в частности, была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

В этот же день в Беларуси начались тактические учения "Славянское братство", участие в которых принимают российские десантники.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.