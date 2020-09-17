Европарламент не признал Лукашенко президентом Беларуси и назвал координационный совет временным представительством народа

Депутаты Европарламента призвали ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов в Беларуси, в том числе против действующего президента страны Александра Лукашенко.

Европарламент не будет признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси по истечении его нынешнего президентского срока. Об этом говорится в резолюции, которую евродепутаты приняли 17 сентября.

Как сказано в релизе, опубликованном на сайте Европарламента, за проголосовали 574 парламентария, 37 высказались против, 82 воздержались.

Европарламент отвергает официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", и осуждает применение насилия против протестующих.

"Депутаты Европарламента призывают ЕС ввести санкции против группы лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и насильственные репрессии в Беларуси, в том числе против президента Лукашенко, и призывают страны – члены ЕС в [Европейском] совете безотлагательно ввести эти ограничительные меры в тесной координации с международными партнерами", – сказано в релизе.

Координационный совет оппозиции Беларуси Европарламент признал временным представительством "народа, требующего демократических перемен", и приветствовал его создание.

Евродепутаты отметили важный вклад женщин-оппозицинерок – Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. Евродепутаты потребовали отпустить задержанных членов координационного совета.

Многие белорусы победительницей на президентских выборах и избранным президентом Беларуси считают Тихановскую, отмечается в тексте.

Кроме того, Европарламент осудил гибридное вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Беларуси.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время заседания Европарламента заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси.

Верховная Рада Украины официально осудила действия белорусских властей.