В МИД Германии допустили введение санкций ЕС против Лукашенко

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает действовать насильственными методами.

В случае продолжения подавления акций протеста в Беларуси Евросоюз может расширить санкции в отношении некоторых граждан, в том числе они могут коснуться и действующего президента страны Александра Лукашенко. Об этом 16 сентября заявил глава МИД Германии Хайко Маас на своей странице в Twitter.

"Если насилие продолжится, то нам нужно будет расширить меры на большее число персон, говорить также нужно будет и о Лукашенко", – заявил Маас.

Глава МИД Германии отметил, что Лукашенко продолжает идти "путем насилия и угнетения".

#Lukashenko geht weiter den Weg von Gewalt und Unterdrückung. In der EU haben wir sehr früh Sanktionen gegen Verantwortliche vorgeschlagen. Geht die Gewalt weiter, müssen wir die Maßnahmen auf erheblich mehr Personen ausweiten und es wird auch über #Lukashenko zu sprechen sein. — Heiko Maas (@HeikoMaas) September 16, 2020

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время заседания Европарламента заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси.

Верховная Рада Украины официально осудила действия белорусских властей.