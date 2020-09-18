Аваков: Лукашенко, похоже, совсем свихнулся. Попейте водички, успокойтесь. Украинцы – друзья белорусам

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября обратился к народами Украины, Польши и Литвы с призывом "не дать безумным политикам развязать войну". В ответ министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что белорусский лидер несет "полную чушь".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Так 17 сентября он отреагировал в Facebook на последние заявления президента Беларуси Александра Лукашенко.

Лукашенко сообщил, что Беларусь закроет границу с Литвой и Польшей, а границу с Украиной "усилят". Президент Беларуси обратился к народами Украины, Польши и Литвы с призывом "не дать безумным политикам развязать войну".

"Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у [президента России Владимира] Путина. Но если кто-то сходит с ума – не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", – отметил он.

Министр подчеркнул, что народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств.

"Так что попейте водички, господин Лукашенко, успокойтесь. Украинцы – друзья белорусам. Не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу", – добавил Аваков.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. По его словам, Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовилась "к нынешнему времени "Ч".