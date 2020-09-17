"Отрезали волосы, угрожали изнасилованием и расстрелом". Митингующий из Беларуси рассказал о своем задержании

Белорус Алексей Курачев рассказал, что после задержания силовики заставили спеть гимн Беларуси и угрожали, что его "по закону расстреляют".

20-летнего белоруса Алексея Курачева задержали 13 августа на протестном митинге в Минске. В результате избиений силовиками он получил закрытую легкую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, о чем рассказал "Настоящему времени".

По словам Курачева, во время задержания он не сопротивлялся, но его все равно били дубинками. После мужчину посадили в автозак, где отрезали волосы и заставили лечь лицом в пол. Силовики били его по ягодицам и ногам, пытались заставить есть свои же волосы, но он отказался, после чего Курачева снова избили.

Один из бойцов ОМОН отобрал у мужчины телефон и начал читать переписки в Telegram, после чего заявил, что Курачев пишет своему другу "п...дорские сообщения". По словам мужчины, он послал другу смс: "Спокойной ночи, братишка". Один из силовиков достал дубину и зафиксировал ее у митингующего между ягодицами, сказав при этом: "Хочешь, мы из тебя сейчас петушка сделаем?"

Курачев рассказывает, что избиения чередовались с расспросами о том, кто ему заплатил за участие в акции. Также его заставили спеть гимн Беларуси и угрожали, что его "по закону расстреляют".

После этого мужчину вывели в другой автозак, который он назвал пыточным, так как в нем до него тоже избивали одного из митингующих. Когда Курачев оказался в нем, у него уже ничего не спрашивали, а только били.

Всего за время задержания мужчина получил перелом безымянного пальца, черепно-мозговую травму первой степени, сотрясение первой степени, многочисленные гематомы на ногах и ягодицах. Сейчас он проходит лечение в Варшаве, но после восстановления намерен вернуться в Минск.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.