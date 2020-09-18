Беларусь может ограничить работу иностранных СМИ в ответ на санкции ЕС – МИД страны

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя введение Евросоюзом санкций против первых лиц страны, заявил, что Беларусь готова дать "адекватный ответ на разрушительные действия".

Макей: Мы никогда не будем инициировать какие-то действия, направленные на ухудшение отношений с ЕС Фото: mfa.gov.by

Если Евросоюз введет санкции в отношении высших чиновников Беларуси, страной будут приняты ответные шаги, которые коснутся деятельности иностранных СМИ. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 18 сентября, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

"Мы знаем, что 21 сентября министры иностранных дел стран – членов Евросоюза будут обсуждать вопрос о персональных санкциях в отношении белорусских официальных лиц. Мы никогда не будем инициировать какие-то действия, направленные на ухудшение отношений с нашим важным партнером – Европейским союзом – и отдельными странами-членами. Но мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия", – сказал Макей.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих. По информации агентства Reuters, решение по введению санкций официально примут 21 сентября, а на следующий день они вступят в силу. Изначально санкции согласовали для 14 лиц, но многие государства посчитали, что этого недостаточно. В итоге ЕС достиг соглашения еще по 17 лицам. Лукашенко в санкционный список не вошел, выяснило агентство.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время заседания Европарламента заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси.

Верховная Рада Украины официально осудила действия белорусских властей.