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Продавал ли чешский завод Беларуси светошумовые гранаты? Расследование “Радио Свобода”

На территорию завода чешской оружейной компании Zeveta Ammunition заехал грузовик с белорусскими номерами. Маркировка компании Zeveta была на светошумовых гранатах, которые ОМОН Беларуси кидал в протестующих. Журналисты "Радио Свобода" выясняли, мог ли этот грузовик приехать за новой партией гранат для белорусских силовиков.

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Грузовик с белорусскими номерами заметили рядом с оружейным заводом Zeveta Ammunition
Грузовик с белорусскими номерами заметили рядом с оружейным заводом Zeveta Ammunition
Фото: Siarhiej Stralkoŭski / Facebook

Белорусские блогеры в Чехии опубликовали фотографии грузовика с белорусским номерным знаком неподалеку от завода чешской оружейной компании Zeveta Ammunition. Светошумовые гранаты производства этой компании могли применяться белорусской милицией для разгона протестующих в Минске, сообщает "Радио Свобода" в своем расследовании, которое опубликовано 17 сентября.

Журналисты выясняли, мог ли грузовик приезжать за новой партией гранат для белорусских силовиков.

В первые дни протестов ОМОН, внутренние войска и милиция Беларуси жестоко разгоняли протестующих с помощью светошумовых гранат. На их маркировке было написано, что они сделаны в Чехии на заводе Zeveta Ammunition. Эту информацию опубликовал Telegram-канал NEXTA Live 10 августа.

Министерство иностранных дел Чехии заявило изданию Lidovky.cz, что не может подтвердить или опровергнуть подлинность фотографий. Вывоз таких гранат в Беларусь запрещен, поскольку на него действует эмбарго Евросоюза с 2011 года. Срок этого эмбарго истекает в феврале 2021 года.

Представители Zeveta заявили этому же изданию, что "никогда не экспортировали военную технику в Беларусь", потому что такие поставки нарушили бы эмбарго на поставки Минску вооружений, в том числе и для нужд белорусского МВД.

Представитель министерства Зузана Штихова рассказала "Радио Свобода" 10 августа, что такие поставки в Беларусь могут осуществлять третьи страны в случае, если они дают на это согласие. Журналисты проанализировали фотографии подъехавшего грузовика с белорусским номерным знаком и подтвердили, что они действительно сделаны рядом с заводом Zeveta.

Издание пишет, что грузовик не заезжал на территорию Zeveta, а ехал в сторону другого завода – компании Moravia Cans, производящей алюминиевые банки и контейнеры для аэрозолей.

Moravia Cans занимает часть территории промзоны напротив оружейного завода Zeveta Ammunition и является частью одного комплекса вместе с заводом немецкой компании Albo Schlenk, которая купила часть производства Zeveta еще в 1991 году. Albo Schlenk специализируется на выпуске компонентов для современных стройматериалов, пластмасс, лаков, красок, металлической фольги.

В ответ на запрос "Радио Свобода" в Albo Schlenk подтвердили, что грузовик, фотографии которого были опубликованы, приезжал за грузом именно к ним.

"Я подтверждаю, что этот грузовик прибыл в среду вечером и был загружен в нашей компании утром в четверг. Он везет груз нашему российскому клиенту. У грузовика – российские номерные знаки, белорусский номерной знак только у полуприцепа. На присланных вами фотографиях грузовик запечатлен у въезда на территорию заводов Albo Schlenk и Moravia Cans, которые представляют из себя единый комплекс… Наша компания занимается производством алюминиевой пудры и пасты, которые являются сырьем для производства аэрированного бетона, используемого в строительстве. Мы продаем свою продукцию компаниям из многих стран мира", – написала в ответ на запрос журналистов представитель Albo Schlenk Нина Павликова.

Она добавила, что грузовику пришлось проехать мимо завода Zeveta, поскольку это единственная дорога, по которой можно попасть на территорию Albo Schlenk. Павликова отказалась уточнить, какой именно груз погрузили в фуру.

"Радио Свобода" отмечает, что компания Zeveta Ammunition выпускает и продает несколько видов светошумовых и газовых гранат для полиции и охранных компаний, а также некоторые виды боевого оружия, в том числе ручные боевые гранаты. Она поставляет необходимые товары министерству обороны Чехии, в том числе выполняет заказы министерства по уничтожению старой амуниции.

Журналисты пишут, что в Чехии светошумовые гранаты P1, такие же, как на фото из Минска (Telegram-канала NEXTA Live от 10 августа), продаются в оружейных магазинах. Их разрешается приобретать по достижении 21 года после прохождения специального тренинга. Они доступны на многих сайтах по продаже оружия? и стоимость одной такой гранаты составляет 30 евро.

В Беларуси массовые акции протеста начались c 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал нынешний президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги против властей и использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы против протестующих. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Беларусь, Чехия, оружие, Александр Лукашенко, Минск, вооружение, ОМОН, расследование, граната, блогеры, демонстрации, грузовик
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