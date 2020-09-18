Белорусская оппозиционерка Колесникова в СИЗО занимается фитнесом

Арестованная белорусская оппозиционерка Мария Колесникова каждый день занимается физическими упражнениями во время прогулки. Об этом сообщила сестра Колесниковой Татьяна Хомич.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, находясь в следственном изоляторе Жодино, каждый день совершает пробежку. Информация об этом опубликована на странице Колесниковой в Facebook, которую после ареста оппозиционерки ведет ее сестра Татьяна Хомич.

"Мария не перестает удивлять. Мы узнали, что во время часовой прогулки во внутреннем дворе она бегает и занимается фитнесом. Маша знает: чтобы выиграть этот марафон, надо каждый день, шаг за шагом, поддерживать себя и не опускать руки", – сказано в посте.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. 12 сентября ее вывезли из Минска в СИЗО города Жодино.

16 сентября Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение Колесниковой. Задержанной оппозиционерке инкриминируют ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) совершенные с использованием СМИ и сети интернет.

18 сентября Колесниковой продлили арест до 8 ноября.

Колесникова – белорусская флейтистка, политическую карьеру начала в 2020 году, когда возглавила штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного недопущенного к выборам политика – Валерия Цепкало – вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Цепкало покинула страну еще до выборов, Тихановская – сразу после них. Таким образом, Колесникова остается единственным лидером оппозиции, который до сих пор находится в Беларуси.