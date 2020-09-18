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Колесниковой продлили арест – СМИ

Оппозиционному белорусскому политику Марии Колесниковой продлили арест до 8 ноября, сообщает "РИА Новости".

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Колесникова остается единственным лидером оппозиции, который до сих пор находится в Беларуси
Колесникова остается единственным лидером оппозиции, который до сих пор находится в Беларуси
Фото: ЕРА

Оппозиционному белорусскому политику Марии Колесниковой продлили арест. Об этом 18 сентября в Telegram со ссылкой на адвоката оппозиционерки сообщает "РИА Новости".

По имеющейся информации, арест Колесниковой продлен до 8 ноября.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована.

16 сентября Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение Колесниковой. Задержанной оппозиционерке инкриминируют ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) совершенные с использованием СМИ и сети интернет.

Колесникова – белорусская флейтистка, политическую карьеру начала в 2020 году, когда возглавила штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного недопущенного к выборам политика – Валерия Цепкало – вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Цепкало покинула страну еще до выборов, Тихановская – сразу после них. Таким образом, Колесникова остается единственным лидером оппозиции, который до сих пор находится в Беларуси.

Теги: Беларусь, оппозиция, арест, обвинение, Мария Колесникова
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