Белорусский протестующий заявил, что силовики изнасиловали его дубинкой

Задержанные на протестах в Беларуси подвергались побоям, длительному пребыванию в стрессовых позах, электрошоку, угрозам изнасилованием и по меньшей мере в одном случае – изнасилованию дубинкой. Об этом говорится в докладе Human Rights Watch.

Один из задержанных на митингах в Беларуси, 30-летний программист Алесь заявил, что старший сотрудник ОМОН после задержания 11 августа в центре Минска изнасиловал его дубинкой в милицейской машине. Об этом говорится в докладе Human Rights Watch.

По его словам, силовики требовали разблокировать телефон, а когда он отказался, старший по званию стал угрожать: "Дубинку в задницу засуну". Потом разрезал мужчине, лежащему на полу лицом вниз, шорты и трусы сзади крест-накрест, натянул презерватив на дубинку и засунул ее задержанному в задний проход. После этого вытащил и новь потребовал пароль. При этом бил кулаками и ногами по ребрам и лицу.

Алесь показал представителям Human Rights Watch медицинские документы и фотографии, подтверждающие факт избиения. В документе указаны гематомы мягких тканей в области мошонки, заднего прохода и левого глаза, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

18-летний минский студент Александр Бруханчик заявил правозащитникам, что белорусские силовики задержали его с двумя друзьями 11 августа поздно вечером на улице и передали омоновцам. По его словам, их затолкали микроавтобус, били ногами, разрезали сзади шорты и угрожали, что засунут в задний проход гранату. Бруханчику отрезали его длинные волосы, сопровождая это издевательскими комментариями.

35-летнего строителя Александра Газимова задержали при разгоне протеста 10 августа в Минске. Он бежал, но оступился и сломал ногу. Его бросили в милицейский микроавтобус, били, неоднократно наступали на сломанную ногу, сопровождая свои действия словами: "Эта нога сломана? Правда сломана?" Также угрожали изнасилованием, сообщил он.

К 40-летнему менеджеру по продажам Сергею Мельянцу, задержанному 10 августа в Минске, омоновцы применяли электрошокер.

Во всех случаях Human Rights Watch ознакомилась с медицинскими документами, подтверждающими факт полученных бывшими задержанными повреждений.

Все они предполагают, что такая демонстративная жестокость преследовала цель наказать протестующих и растоптать их человеческое достоинство, говорится в отчете.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Правозащитники собрали 450 свидетельств пыток задержанных после протестов в Беларуси.