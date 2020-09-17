ГОРДОН
 
 
МИР

Белорусский протестующий заявил, что силовики изнасиловали его дубинкой

Задержанные на протестах в Беларуси подвергались побоям, длительному пребыванию в стрессовых позах, электрошоку, угрозам изнасилованием и по меньшей мере в одном случае – изнасилованию дубинкой. Об этом говорится в докладе Human Rights Watch.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты на фоне президентских выборов
В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты на фоне президентских выборов
Фото: ЕРА

Один из задержанных на митингах в Беларуси, 30-летний программист Алесь заявил, что старший сотрудник ОМОН после задержания 11 августа в центре Минска изнасиловал его дубинкой в милицейской машине. Об этом говорится в докладе Human Rights Watch.

По его словам, силовики требовали разблокировать телефон, а когда он отказался, старший по званию стал угрожать: "Дубинку в задницу засуну". Потом разрезал мужчине, лежащему на полу лицом вниз, шорты и трусы сзади крест-накрест, натянул презерватив на дубинку и засунул ее задержанному в задний проход. После этого вытащил и новь потребовал пароль. При этом бил кулаками и ногами по ребрам и лицу.

Алесь показал представителям Human Rights Watch медицинские документы и фотографии, подтверждающие факт избиения. В документе указаны гематомы мягких тканей в области мошонки, заднего прохода и левого глаза, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

18-летний минский студент Александр Бруханчик заявил правозащитникам, что белорусские силовики задержали его с двумя друзьями 11 августа поздно вечером на улице и передали омоновцам. По его словам, их затолкали микроавтобус, били ногами, разрезали сзади шорты и угрожали, что засунут в задний проход гранату. Бруханчику отрезали его длинные волосы, сопровождая это издевательскими комментариями.

35-летнего строителя Александра Газимова задержали при разгоне протеста 10 августа в Минске. Он бежал, но оступился и сломал ногу. Его бросили в милицейский микроавтобус, били, неоднократно наступали на сломанную ногу, сопровождая свои действия словами: "Эта нога сломана? Правда сломана?" Также угрожали изнасилованием, сообщил он.

К 40-летнему менеджеру по продажам Сергею Мельянцу, задержанному 10 августа в Минске, омоновцы применяли электрошокер.

Во всех случаях Human Rights Watch ознакомилась с медицинскими документами, подтверждающими факт полученных бывшими задержанными повреждений.

Все они предполагают, что такая демонстративная жестокость преследовала цель наказать протестующих и растоптать их человеческое достоинство, говорится в отчете.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Правозащитники собрали 450 свидетельств пыток задержанных после протестов в Беларуси.

Теги: Беларусь, выборы, протесты, Human Rights Watch, правозащитники, изнасилование, отчет, избиение, демонстрации, силовики, акции протеста, травмы, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Андре Тан рассказал, как его компания пережила карантин и сколько нужно зарабатывать, чтобы стать его клиентом
  Андре Тан рассказал, как его компания пережила карантин и сколько нужно зарабатывать, чтобы стать его клиентом
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
Бэнкси лишился прав на одну из своих знаменитых работ
Бэнкси лишился прав на одну из своих знаменитых работ
"Пішов ти!" Сэмюэл Л. Джексон выругался на украинском языке. Видео
"Пішов ти!" Сэмюэл Л. Джексон выругался на украинском языке. Видео
"Переживем и эту неприятность". Ефремов высказался о своем заключении
"Переживем и эту неприятность". Ефремов высказался о своем заключении
36-летний Гончарук рассказал, почему остается холостяком
36-летний Гончарук рассказал, почему остается холостяком
"Очень похожа на бабушку". Тоня Матвиенко показала свою старшую дочь
"Очень похожа на бабушку". Тоня Матвиенко показала свою старшую дочь
Могилевская анонсировала работу над новым треком
Могилевская анонсировала работу над новым треком
Победительница "Холостяка 10" Ульянова показала шпагат, стоя вниз головой
Победительница "Холостяка 10" Ульянова показала шпагат, стоя вниз головой
Водонаева обнародовала видео с матерью
Водонаева обнародовала видео с матерью
  "Не останавливайтесь". Каминская ответила хейтерам, раскритиковавшим ее танец с Дикусаром на "Танцах со звездами"
  "Не останавливайтесь". Каминская ответила хейтерам, раскритиковавшим ее танец с Дикусаром на "Танцах со звездами"
Остапчук показал, как невеста делает ему уколы
Остапчук показал, как невеста делает ему уколы
  "Pornhub", "Позор", "Такое тело не стыдно показывать". Тина Кароль оголилась полностью
  "Pornhub", "Позор", "Такое тело не стыдно показывать". Тина Кароль оголилась полностью
"Отныне и навсегда я – мама". Молодая жена Петросяна спустя полгода рассказала о пополнении в семье
"Отныне и навсегда я – мама". Молодая жена Петросяна спустя полгода рассказала о пополнении в семье
Любовница Тарзана сделала тест на беременность в эфире телешоу
Любовница Тарзана сделала тест на беременность в эфире телешоу
Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк: Килограммы слетают один за другим
Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк: Килограммы слетают один за другим
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
  "Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
"Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
Никитюк снялась в плавках и рубашке на голое тело
Никитюк снялась в плавках и рубашке на голое тело
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS