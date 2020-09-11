Протесты в Беларуси: на детей составили 200 админпротоколов

Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стука заявил, что в его ведомстве поставили вопрос о привлечении к ответственности родителей, чьи дети выходят на протесты.

Люди выходят на протесты в Беларуси с 9 августа Фото: EPA

Правоохранители составили более 200 административных протоколов на детей за "участие в массовых беспорядках", сказано в заявлении заместителя генерального прокурора Беларуси Алексея Стука.

"Признана недостаточной деятельность компетентных органов по привлечению родителей к ответственности за вовлечение и участие их детей, особенно малолетних, в незаконных массовых мероприятиях", – сообщил замгенпрокурора.

В Генрокуратуре Беларуси также поставили вопрос о привлечении к ответственности родителей "за ненадлежащее воспитание детей, совершивших правонарушения, а также их нахождение в ночное время без сопровождения взрослых".

"Создание родителями ситуации, когда здоровью и даже жизни детей грозит опасность, а также факты привлечения самих родителей к административной и иной ответственности являются одним из показателей семейного неблагополучия и могут привести к защитным мерам по отношению к детям", – сказано в сообщении.

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты против возможной фальсификации выборов президента страны. Центризбирком Беларуси 14 августа объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.