В ПАСЕ заявили о непризнании результатов выборов в Беларуси

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека требует проведения в Беларуси повторных, прозрачных выборов под наблюдением международных наблюдателей.

В ПАСЕ считают, что виновные в нарушениях прав человека в Беларуси должны быть привлечены к ответственности Фото: ЕРА

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека сообщил о непризнании результатов выборов президента Беларуси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ПАСЕ.

"Комитет по юридическим вопросам и правам человека поддерживает мужественных людей Беларуси, которые борются за свои права и достоинство. Сотни тысяч людей мирно игнорируют официальные предупреждения и угрозы возмездия. Есть многочисленные достоверные сообщения о массовых и серьезных нарушениях права на свободные и справедливые выборы, свободу выражения мнений и собраний. Также есть факты о применении пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с мирными демонстрантами", – говорится в сообщении.

Комитет ПАСЕ требует проведения повторных, прозрачных выборов под наблюдением международных наблюдателей.

В комитете считают, что виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности.

"Чтобы дать четкий сигнал всем сотрудникам сил безопасности, что серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными, Совет Европы в сотрудничестве с другими международными органами в срочном порядке учредит международный следственный орган для сбора информации и обеспечения доказательств правонарушений в Беларуси", – подчеркнули в ПАСЕ.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.