Рада на следующей неделе должна рассмотреть проект заявления по событиям в Беларуси – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы Беларусь была демократической и независимой страной.

Верховная Рада Украины на следующей неделе должна рассмотреть проект заявления по событиям в Беларуси. Об этом во время встречи со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба украинского парламента.

"Надеюсь, что в начале пленарной неделе этот вопрос будет вынесен в зал, мы сможем его обсудить и принять взвешенное, правильное решение, которое будет отстаивать суверенитет и независимость Беларуси", – сказал Разумков.

По его словам, Украина заинтересована в том, чтобы Беларусь была демократической и независимой страной.

"Позиция Украины неоднократно озвучивалась и вполне отражает соответствующую политику других демократических государств. Выборы должны быть честными и признанными как внутри государства, так и за ее пределами. Украине принципиально, чтобы Беларусь была демократической, свободной и независимой. К сожалению, Украина ощутила на себе, к чему могут привести события, которые мы наблюдаем сегодня в Беларуси – седьмой год подряд на востоке нашего государства продолжается вооруженная агрессия, есть оккупированные территории на Донбассе и в Крыму. Поэтому я искренне желаю белорусскому народу, чтобы им удалось не допустить подобного на своей территории", – подчеркнул Разумков.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции для властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства сделали персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Кроме того, страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.