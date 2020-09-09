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Леонид Гозман
Леонид Гозман

Российский политик, президент общероссийского движения "Союз правых сил".


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В Беларуси – битва Добра со Злом. А в России – позор. Мы опять на стороне Зла

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Позор и трагедия.

Захарова – дипломат, Путин – президент, Лукашенко – брат. Какой позор для нашей страны и для всех нас!

В Беларуси – античная трагедия, битва Добра со Злом. Дай бог удачи этим прекрасным и героическим людям.

А у нас – позор. Мы опять на стороне Зла, в который раз уже.

В Минске ходят слухи об автозаках с российскими номерами, о том, что бандиты в штатском и с дубинками, нападающие на людей, из России. Это – да – гипотезы. Но наши пропагандисты в Минске – это реальность, прощение долгов на $1 млрд и многое другое – тоже реальность. Арестованы уже все лидеры мирного протеста, а в Москве транслируют бред о заговоре Запада, который, кстати, и Навального отравил. И обнаглевший узурпатор, называющий себя младшим братом Путина, – он получил добро на все и точно знает, что если не справится – помогут. И все это на фоне молчания большей части российского общества.

Путину Лукашенко, конечно, брат – брат по духу. Как и Ким Чен Ын, Асад, Мадуро, как все палачи, диктаторы или просто жлобы с уголовным прошлым, вроде Януковича. Если такие же мерзкие сорняки пробиваются в Европе или США – они тоже родня.

Везде, где люди борются за свободу, против них наши власти выставляют наших соотечественников, везде среди карателей звучит русская речь. Властители сегодняшней России ненавидят свободу так глубоко и искренне, что подавляют ее не только в своей стране, но везде, куда только могут дотянуться.

Захарова – дипломат, Путин – президент, Лукашенко – брат. Какой позор для всех нас.

Источник: Leonid Gozman / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Леонид Гозман
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