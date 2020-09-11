Российская актриса снялась в сюжете НТВ о протестах в Беларуси. Позже она извинилась за ложь

Актриса Екатерина Шмакова сыграла роль белорусской оппозиционерки в программе “Международная пилорама” Тиграна Кеосаяна на российском канале НТВ. После выпуска программы актриса извинилась перед белорусами за сказанное.

Российская актриса Екатерина Шмакова извинилась за сыгранную роль протестующей белоруски в программе “Международная пилорама” Тиграна Кеосаяна. В сюжете Шмакова жаловалась на малую оплату за участие в протестах и говорила, что вышла на улицу познакомиться с сотрудником ОМОН.

"Мужики там крепкие, уж обнимут так обнимут… Кстати, я еще не замужем", – говорит героиня передачи.

На вопрос Кеосаяна, чего ей не хватает, артистка ответила: "Денег". Она признается также, что нигде не работает.

"Честно, сиськи маленькие... А ты видел где-нибудь митинг против маленьких сисек?" – спрашивает Шмакова ведущего после его вопроса о цели участия в митинге.

Извинения за этот выпуск актриса записала сегодня в видеоролике и опубликовала в Facebook

“Я прошу прощения публично перед всеми людьми Беларуси, женщинами. Мне стыдно за то, что я сделала. Лично моя мораль была нарушена, и я это сделала. Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора [начала съемок], уже не важно”, – сказала Шмакова.

“Это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны”, – резюмирует актриса.

Программа Кеосаяна выходит на НТВ. Ее художественный руководитель – жена Кеосаяна, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. В шоу со своеобразным юмором комментируются политические события.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста против властей из-за фальсификации президентских выборов. По официальным данным Центризбиркома, победу на них одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства сделали персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Кроме того, страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих. Они начнут действовать не позднее 21 сентября, говорил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.