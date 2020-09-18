Лукашенко подарили двухкомнатную квартиру

Подаренный строительной компанией сертификат на квартиру президент Беларуси Александр Лукашенко отдал семье военнослужащего.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время его визита на крупнейшее государственное строительное предприятие Минска ОАО "МАПИД" подарили сертификат на двухкомнатную квартиру. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко в свою очередь отказался от подарка, отдав его семье военнослужащего.

"Куда мне его девать? Президент по закону не имеет права принимать подарки… Спасибо большое. Это мы для военных", – сказал Лукашенко, передав подаренный сертификат председателю Совета республики и уполномоченному по Минску Наталье Кочановой.

В августе российские СМИ сообщили, что у Лукашенко в Подмосковье есть трехэтажный дом. Президент Беларуси заявил, что эта информация не соответствует действительности.

"У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли – заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне", – сказал Лукашенко

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.