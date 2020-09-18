"Неадекватная реакция на ситуацию неадекватного человека". Линкявичюс ответил на заявление Лукашенко о закрытии границ

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне сказал, что Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей, а границу с Украиной "усилят". Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что у него вызывают тревогу заявления о переброске белорусской армии к границам.

Линкявичюс: Нужно подождать, означает ли это закрытие границ для грузов, для людей Фото: ЕРА

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границы и усилении ее охраны неадекватны, сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире телеканала LRT.

"Такие заявления были и раньше – о перенаправлении грузов в другие порты, затем прозвучала поправка, что если Россия предложит такие же условия и тому подобное. Я думаю, сейчас тоже нужно подождать, что это означает, означает ли это закрытие границ для грузов, для людей, или еще что-то", – сказал Линкявичюс.

Он предупредил, что в ситуации, когда экономика соседней страны "находится на грани банкротства", все подобные шаги должны делаться взвешено и ответственно, чтобы не нанести вреда им самим.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что у него вызывают тревогу заявления о переброске армии к границам.

"Были заявления, что половина армии брошена на охрану границ с Западом, кажется, что отсюда кто-то угрожает, кто-то собирается нападать. Это неадекватная реакция на ситуацию неадекватного человека", – добавил Линкявичюс.

17 сентября во время выступления на женском форуме в Минске Лукашенко сказал, что Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей, границу с Украиной "усилят".

"Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы, и требуют перевыборов. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами.