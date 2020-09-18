Трамп, Путин и Лукашенко стали лауреатами Шнобелевской премии за действия в период пандемии

Шнобелевский комитет заявил, что награда в области медицинского образования в этом году вручается за "за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи". Ее лауреатами стали президенты России Владимир Путин, США – Дональд Трамп, Беларуси – Александр Лукашенко. А также президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Эрдоган.

17 сентября в Гарвардском университете в США прошла церемония вручения Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. Список победителей 2020 года опубликован на сайте награды.

Лауреатами премии в области медицинского образования за борьбу с пандемией коронавируса стали восемь лидеров государств – президенты России Владимир Путин, США – Дональду Трампу, Беларуси – Александр Лукашенко.

В числе лауреатов в этой номинации также президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Эрдоган.

Награда в области медицинского образования была присуждена "за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".

Организаторы премии отметили, что Лукашенко становится лауреатом премии Шнобеля уже во второй раз – в 2013 году он получил награду за запрет публичных аплодисментов.

Из-за пандемии коронавируса церемония в этом году проходила онлайн, в качестве денежного приза победителям вручали банкноту Зимбабве номиналом $10 трл.

Шнобелевская премия учреждена в 1991 году, ей награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям.