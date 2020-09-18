Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
На YouTube-канале aura.by разместили клип на песню "Любимую не отдают" и сопроводили слоганом "Артисты за мир". Название композиции – это заключительные слова Александра Лукашенко из послания 4 августа. Его публиковали на YouTube-канале "Мир 24". "Мы сегодня крепко держим в руках будущее. За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она – наша, она любимая. А любимую не отдают", – сказал Лукашенко. Более 20 исполнителей из России и Беларуси записали трек. Среди них – Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой. "Здесь мое небо, мой дом, мое сердце, здесь все родное и близкое с детства. Я люблю всей душою землю свою. Здесь мы живем, будут жить наши дети в мире, любви и согласии – вместе. Просто знай – любимую не отдают!" – поется в припеве.
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