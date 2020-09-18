Польша рассматривает возможность введения санкций против Беларуси

Главы Литвы и Польши Анджей Дуда и Гитанас Науседа отметили, что они решительно настроены вместе призывать членов Евросоюза быстрее договориться о санкциях против Беларуси на уровне ЕС.

Польша рассматривает вопрос о введении национальных санкций против Беларуси. Об этом президент страны Анджей Дуда сообщил во время разговора с лидером Литвы Гитанасом Науседой, говорится на сайте литовского президента.

Главы Литвы и Польши отметили, что они решительно настроены вместе призывать членов Евросоюза быстрее договориться о санкциях против Беларуси на уровне ЕС. По их мнению, санкции должны быть приняты в ближайшее время и применяться во всех государствах – членах ЕС.

Президенты также обсудили вчерашнее заявление главы Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границы с Литвой и Польшей. Они отметили, что никаких активных действий, подтверждающих угрозы со стороны Беларуси, предпринято не было – нет никаких фактических решений Беларуси о закрытии границ.

"Я полагаю, что это провокация без конкретных оснований. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип – границы могут быть закрыты с обеих сторон", – сказал Науседа.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы, и требуют перевыборов. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.