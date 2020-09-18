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Тихановская выступила в Совете ООН по правам человека, представители Беларуси, России, Китая и Венесуэлы потребовали остановить ее выступление

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в ходе выступления в Совете ООН по правам человека призвала власти Беларуси прекратить насилие в отношении мирных граждан, освободить политзаключенных и допустить в страну спецдокладчика ООН. Постпред Беларуси при ООН Юрий Амбразевич заявил, что из-за ее выступления власти страны могут изменить позицию насчет взаимодействия с советом.

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Тихановская призвала прекратить насилие в отношении мирных граждан Беларуси
Тихановская призвала прекратить насилие в отношении мирных граждан Беларуси
Скриншот: currenttime.tv

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сегодня в ходе выступления в Совете ООН по правам человека потребовала от властей Беларуси прекратить насилие против протестующих и провести свободные и справедливые президентские выборы. Об этом сообщает "Настоящее время".

Оппозиционерка призвала власти освободить политзаключенных и допустить в страну спецдокладчика ООН. Она подчеркнула, что требования белорусской оппозиции соответствуют нормам международного права.

Агентство "Интерфакс" отмечает, что представители Беларуси, России, Китая и Венесуэлы заявили, что Совет ООН по правам человека нарушил формат проведения срочных дебатов, и потребовали не показывать видеообращение Тихановской. Однако запись все же показали, потому что остальные члены совета никаких нарушений не усмотрели.

По данным ТАСС, постпред Беларуси при ООН Юрий Амбразевич заявил, что в стране нет политических заключенных, "есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом". 

Он пригрозил, что власти Беларуси могут изменить позицию насчет взаимодействия с Советом ООН по правам человека.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы, и требуют перевыборов. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами.

Теги: Беларусь, ООН, политзаключенные, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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