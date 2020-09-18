Тихановская завела страницу @prezident.sveta в Instagram

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская завела аккаунт в социальной сети Instagram, назвав себя избранным президентом Беларуси. Об этом говорится на странице ее мужа, задержанного блогера Сергея Тихановского "Страна для жизни".
Как сказано в заявлении, @prezident.sveta – это единственный официальный профиль "избранного белорусским народом президента".
"Дорогие белорусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор – мы идем к новой, свободной Беларуси. Я понимаю, что для победы нужно использовать все информационные каналы, и поэтому появился этот аккаунт. Я не могу быть рядом с вами физически, но буду поддерживать вас всеми доступными способами. Ведь наша сила – в единстве", – говорится в сообщении.
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Светлана Тихановская завела свои * профиль в Instagram @prezident.sveta Это единственныи * официальныи * профиль избранного беларусским народом президента «Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанныи * выбор – мы идем к новои * , свободнои * Беларуси. Я понимаю, что для победы нужно использовать все информационные каналы, и поэтому появился этот аккаунт. Я не могу быть рядом с вами физически, но буду поддерживать вас всеми доступными способами. Ведь наша сила – в единстве».
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
После выборов Тихановская покинула территорию Беларуси, выехав в Литву.
Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами.