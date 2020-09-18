Тихановская завела страницу @prezident.sveta в Instagram

Новый аккаунт белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской в Instagram, в котором она называет себя избранным президентом Беларуси, – единственный ее официальный профиль в этой социальной сети.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская завела аккаунт в социальной сети Instagram, назвав себя избранным президентом Беларуси. Об этом говорится на странице ее мужа, задержанного блогера Сергея Тихановского "Страна для жизни".

Как сказано в заявлении, @prezident.sveta – это единственный официальный профиль "избранного белорусским народом президента".

"Дорогие белорусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор – мы идем к новой, свободной Беларуси. Я понимаю, что для победы нужно использовать все информационные каналы, и поэтому появился этот аккаунт. Я не могу быть рядом с вами физически, но буду поддерживать вас всеми доступными способами. Ведь наша сила – в единстве", – говорится в сообщении.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

После выборов Тихановская покинула территорию Беларуси, выехав в Литву.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами.