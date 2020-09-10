Введение санкций ЕС против белорусских чиновников могут отложить из-за позиции Кипра – Bloomberg

По данным агенства Bloomberg, Кипр предупредил европейских партнеров, что не поддержит предложение Евросоюза ввести санкции против белорусских чиновников, если страны ЕС не согласятся с ограничениями против Турции, которые Кипр предложил ввести в июне 2019 года.

Обсуждение санкций Европейского союза против белорусских чиновников приостановлено из-за позиции Кипра, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные источников, знакомых с ситуацией.

Кипр предупредил партнеров, что не подпишет предложение Евросоюза о введении санкций против белорусских чиновников, если члены ЕС не согласятся выступить против Турции в связи с буровыми работами в восточной части Средиземного моря, рассказали агентству собеседники. Кипр в июне 2019 года потребовал ввести санкции против семи турецких компаний, но это предложение продвигается "с черепашьей скоростью", отмечает агентство.

Причиной замедления инсайдеры Bloomberg считают обеспокоенность некоторых других членов ЕС из-за возможного "дальнейшего усиления противостояния с Турцией".

Планы ввести санкции против властей Беларуси получили поддержку после того, как министры иностранных дел пообещали ускорить работу над ограничениями против Турции, отмечает агентство. Технические переговоры по турецким мерам еще не завершены, отложить могут введение санкций и против Беларуси, и против Турции, рассказали собеседники агентства.

По их данным, дипломаты надеются на "прорыв" в процессе до следующей встречи министров иностранных дел ЕС, которая пройдет позже в сентябре.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции для властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства сделали персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Кроме того, страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих. Они начнут действовать не позднее 21 сентября, говорил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.