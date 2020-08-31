Турция проведет военные стрельбы на границе с северо-западным Кипром

Турецкие военные до 11 сентября в морской зоне к югу от районе Анамур будут учиться стрелять по целям. Судам посоветовали не заходить в отведенную под учения зону.

Турция проведет двухнедельные военные учения со стрельбами в Средиземном море в районе северо-западного Кипра, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что маневры продлятся две недели. Турецкие военные будут учиться стрелять по целям. В этой связи судам посоветовали не заходить в отведенную под учения зону.

По информации турецкого агентства Anadolu, Турция распространила новое уведомление для капитанов средиземноморских судов, переданное по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX о том, что с 29 августа в морской зоне к югу от районе Анамур будут проводиться учения с боевыми стрельбами.