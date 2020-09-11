США и Евросоюз согласовывают список санкций против Беларуси – СМИ

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз работают над персональными санкциями против Беларуси и нескольких предприятий страны, сообщил журналист PBS NewsHour Ник Шифрин.

Соединенные Штаты Америки согласовывают с Евросоюзом список персональных санкций против Беларуси. Страны обмениваются информацией о фигурантах будущего списка, написал в Twitter 11 сентября журналист PBS NewsHour Ник Шифрин со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Стива Бигана.

Страны передают друг другу информацию по нескольким именам. Санкции объявят в ближайшее время, они коснутся также некоторых компаний, отметил журналист.

FLASH: Deputy Secretary of State Steve Biegun just said US and EU "exchanging information on a number of other names" in #Belarus to sanction, also considering sanctions against enterprises, that will be announced "in the very near future." — Nick Schifrin (@nickschifrin) September 11, 2020

Шифрин добавил, что санкционный пакет коснется конкретных людей, но в дальнейшем рассмотрят и дополнительные санкции.

"Мы не хотим навязывать гражданам Беларуси какие-либо дополнительные карательные меры, кроме случаев крайней необходимости", – процитировал журналист заявление Бигана.

Biegun adds first round of sanctions will be on individuals, and says of "sectoral or enterprise" sanctions: while "additional measures will be considered," "We do not want to impose on the citizens of Belarus any additional punitive measures unless absolutely necessary." — Nick Schifrin (@nickschifrin) September 11, 2020

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.